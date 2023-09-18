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(Аншельс) Рохлия Рубиновна
(Аншельс) Рохлия Рубиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1872
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Аншельс Рубин Элиаш
1834 г.р.
Мать
Аншельс ?
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец:
Аншельс Рубин Элиаш
Мать:
Аншельс ?
Смерть
Неизвестно
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