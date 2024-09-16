Чабров Емельян Егорович
Место рожденияЧемерово
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Чаброва) Василиса Емельяновна
Мать ребёнка: Чаброва Степанида Андреевна
Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна
Мать ребёнка: Чаброва Степанида Андреевна
Смерть
Неизвестно