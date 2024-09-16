Чабров Емельян Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧабров Емельян Егорович

Чабров Емельян Егорович

Место рождения

Чемерово

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Чабров Егор Васильевич

Мать: Чаброва Екатерина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаброва Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Чаброва) Василиса Емельяновна

Мать ребёнка: Чаброва Степанида Андреевна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Мать ребёнка: Чаброва Степанида Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.