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Чаброва Степанида Андреевна

Место рождения

Чемерово

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Андрей Иванович

Мать: Анисья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чабров Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Чаброва) Василиса Емельяновна

Отец ребёнка: Чабров Емельян Егорович

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Отец ребёнка: Чабров Емельян Егорович

Смерть
Неизвестно

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