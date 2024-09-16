Чаброва Степанида Андреевна
Место рожденияЧемерово
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Андрей Иванович
Мать: Анисья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Чаброва) Василиса Емельяновна
Отец ребёнка: Чабров Емельян Егорович
Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна
Отец ребёнка: Чабров Емельян Егорович
Смерть
Неизвестно