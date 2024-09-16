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Андрей Иванович

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

26.03.1776 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1759 ст.

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1763 ст.

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Чаброва Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
26.03.1776 ст.
Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

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