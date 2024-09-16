Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти26.03.1776 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1759 ст.
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
08.05.1763 ст.
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Чаброва Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Смерть
26.03.1776 ст.