Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна
Место рожденияЧемерово
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Бракосочетание
Между 1818 и 1835
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Зеленцов Моисей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Зеленцов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Зеленцова) Ульяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Зеленцов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1833 ст.
Сын: Зеленцов Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Зеленцов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Зеленцов Яков Лаврентьевич
Отец ребёнка: Зеленцов Лаврентий Михайлович
Смерть
Неизвестно