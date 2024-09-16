Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Место рождения

Чемерово

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Чабров Емельян Егорович

Мать: Чаброва Степанида Андреевна

Бракосочетание
Между 1818 и 1835

Муж: Зеленцов Лаврентий Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Зеленцов Моисей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Зеленцов Лаврентий Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Зеленцова) Ульяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Зеленцов Лаврентий Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1833 ст.

Сын: Зеленцов Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Зеленцов Лаврентий Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Зеленцов Яков Лаврентьевич

Отец ребёнка: Зеленцов Лаврентий Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.