Целиковская Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Целиковский Василий
Работа или профессия
Неизвестно
оперная певица (сопрано). Училась в Московской консерватории, окончила вокальную студию при Большом театре.
Рождение ребёнка
08.09.1919
Дочь: Алабян (Целиковская) Людмила
Отец ребёнка: Целиковский Василий
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1982