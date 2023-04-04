Целиковская Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиковская Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целиковский Василий

Работа или профессия
Неизвестно
оперная певица (сопрано). Училась в Московской консерватории, окончила вокальную студию при Большом театре.
Рождение ребёнка
08.09.1919

Дочь: Алабян (Целиковская) Людмила

Отец ребёнка: Целиковский Василий

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1982

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