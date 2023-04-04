Алабян (Целиковская) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алабян (Целиковская) Людмила

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

08.09.1919

Дата смерти

04.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1918

Муж: Алексеев-Месхиев Юрий

Рождение
08.09.1919

Отец: Целиковский Василий

Мать: Целиковская Екатерина

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
1939

Муж: Войтехов Борис

Развод
1941

Муж: Войтехов Борис

Бракосочетание
1942

Муж: Жаров Михаил Иванович

Развод
1947

Муж: Жаров Михаил Иванович

Бракосочетание
1948

Муж: Алабян Каро Семёнович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алабян Каро Семёнович

Бракосочетание
1959

Муж: Любимов Юрий

Развод
1975

Муж: Любимов Юрий

Развод
Неизвестно

Муж: Алексеев-Месхиев Юрий

Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра и кино
Смерть
04.07.1992
Москва, город федерального значения Москва
Cause of death: Cancer
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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