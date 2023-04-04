Алабян (Целиковская) Людмила
Место рождения
Дата рождения08.09.1919
Дата смерти04.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1918
Рождение
08.09.1919
Отец: Целиковский Василий
Мать: Целиковская Екатерина
Бракосочетание
1939
Муж: Войтехов Борис
Развод
1941
Муж: Войтехов Борис
Бракосочетание
1942
Развод
1947
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алабян Каро Семёнович
Бракосочетание
1959
Муж: Любимов Юрий
Развод
1975
Муж: Любимов Юрий
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра и кино
Смерть
04.07.1992
Cause of death: Cancer
Похороны
Неизвестно