Целиковский Василий
Место рождения
Дата рождения11.02.1900
Дата смерти05.02.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целиковская Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
советский дирижёр и педагог, народный артист РСФСР.
Рождение ребёнка
08.09.1919
Дочь: Алабян (Целиковская) Людмила
Мать ребёнка: Целиковская Екатерина
Смерть
05.02.1958
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно