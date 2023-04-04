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Целиковский Василий

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

11.02.1900

Дата смерти

05.02.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целиковская Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
советский дирижёр и педагог, народный артист РСФСР.
Рождение ребёнка
08.09.1919

Дочь: Алабян (Целиковская) Людмила

Мать ребёнка: Целиковская Екатерина

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
05.02.1958
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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