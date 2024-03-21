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Татьяна Степанова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

С 1795 по 1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: Степан Борисов

Мать: Авдотья Ефимова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
С 1763 по 1767 ст.

Муж: Николай Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Карп Николаев

Отец ребёнка: Николай Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Февронья Николаева

Отец ребёнка: Николай Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Николай Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Неонила Николаева

Отец ребёнка: Николай Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
С 1795 по 1816 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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