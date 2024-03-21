Татьяна Степанова
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смертиС 1795 по 1816 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: Степан Борисов
Мать: Авдотья Ефимова
Бракосочетание
С 1763 по 1767 ст.
Муж: Николай Степанов
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Карп Николаев
Отец ребёнка: Николай Степанов
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Февронья Николаева
Отец ребёнка: Николай Степанов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Степанов
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Степанов
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Николай Степанов
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Неонила Николаева
Отец ребёнка: Николай Степанов
Место жительства
С 1794 ст.
Смерть
С 1795 по 1816 ст.