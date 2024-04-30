Михаил Степанов 1753 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Степанов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1753 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер 1817 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Авдотья Ефимова1727 ст. г.р.
Отец
Степан Борисов1724 ст. г.р.
Супруги
Прасковья Фёдорова1752 ст. г.р.
Дети
Прасковья Михайлова1777 ст. г.р.
Василий Михайлов1779 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Степан Борисов

Мать: Авдотья Ефимова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Фёдорова

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Саломея Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Аким (Анисий) Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Тит Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
1817 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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