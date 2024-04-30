Михаил Степанов
мужской, родился 1753 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер 1817 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьАвдотья Ефимова1727 ст. г.р.
ОтецСтепан Борисов1724 ст. г.р.
Супруги
Прасковья Фёдорова1752 ст. г.р.
Дети
Прасковья Михайлова1777 ст. г.р.
Василий Михайлов1779 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Степан Борисов
Мать: Авдотья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Саломея Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1790 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Место жительства
С 1795 ст.
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Тит Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Смерть
1817 ст.