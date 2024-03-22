Аким (Анисий) Михайлов
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Михаил Степанов
Мать: Прасковья Фёдорова
Место жительства
С 1795 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1813 ст.
Дочь: Анна Акимова
Мать ребёнка: Аксинья Михайлова
Бракосочетание
До 1834 ст.
Жена: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Михайлова
Смерть
После 1834 ст.