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Аким (Анисий) Михайлов

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Михаил Степанов

Мать: Прасковья Фёдорова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1813 ст.

Дочь: Анна Акимова

Мать ребёнка: Аксинья Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1834 ст.

Жена: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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