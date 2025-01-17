Авдотья Ефимова
женский, родилась 1727 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла С 1782 по 1794 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Супруги
Степан Борисов1724 ст. г.р.
Дети
Татьяна Степанова1751 ст. г.р.
Михаил Степанов1753 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Борисов
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Татьяна Степанова
Отец ребёнка: Степан Борисов
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Михаил Степанов
Отец ребёнка: Степан Борисов
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Ирина Степанова
Отец ребёнка: Степан Борисов
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Степан Борисов
Смерть
С 1782 по 1794 ст.