Авдотья Ефимова 1727 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Ефимова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1727 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла С 1782 по 1794 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Супруги
Степан Борисов1724 ст. г.р.
Дети
Татьяна Степанова1751 ст. г.р.
Михаил Степанов1753 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Борисов

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Степан Борисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Михаил Степанов

Отец ребёнка: Степан Борисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Ирина Степанова

Отец ребёнка: Степан Борисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Степан Борисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
С 1782 по 1794 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

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