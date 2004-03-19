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Пачев Иван Иванович

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Место рождения

Знаменка, Одеська область

Дата рождения

26.09.1910 ст.

Дата смерти

19.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1910 ст.

Отец: Пачев Иван Кондратьевич

Мать: Пачева Мария Федоровна

Знаменка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пачева (Бонева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пачева (Бонева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пачева (Бонева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
10.03.1935

Дочь: Адамович (Пачева) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Пачева (Бонева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Пачева) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Пачева (Бонева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
14.09.1942

Дочь: Рогожинская (Пачева) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Пачева (Бонева) Варвара Степановна

Одесса, Одеська область
Смерть
19.03.2004
Одесса, Одеська область

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