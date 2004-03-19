Пачев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения26.09.1910 ст.
Дата смерти19.03.2004
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1910 ст.
Отец: Пачев Иван Кондратьевич
Мать: Пачева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1935
Дочь: Адамович (Пачева) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Пачева (Бонева) Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Пачева) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Пачева (Бонева) Варвара Степановна
Рождение ребёнка
14.09.1942
Дочь: Рогожинская (Пачева) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Пачева (Бонева) Варвара Степановна
Смерть
19.03.2004