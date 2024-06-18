Пачева Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачева Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пачев Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
26.09.1910 ст.

Сын: Пачев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пачев Иван Кондратьевич

Знаменка, Одеська область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Пачев Николай Иванович

Отец ребёнка: Пачев Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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