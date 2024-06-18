Пачева Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1910 ст.
Сын: Пачев Иван Иванович
Отец ребёнка: Пачев Иван Кондратьевич
Знаменка, Одеська область
Рождение ребёнка
19.08.1913
Отец ребёнка: Пачев Иван Кондратьевич
Смерть
Неизвестно