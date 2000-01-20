Пачева (Бонева) Варвара Степановна 27.04.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пачева (Бонева) Варвара Степановна

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Место рождения

Знаменка, Одеська область

Дата рождения

27.04.1913 ст.

Дата смерти

20.01.2000

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1913 ст.

Отец: Бонев Степан Иванович

Мать: Бонева (Стоянова) Мария Георгиевна

Знаменка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пачев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пачев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пачев Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1935

Дочь: Адамович (Пачева) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Пачев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Пачева) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Пачев Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1942

Дочь: Рогожинская (Пачева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Пачев Иван Иванович

Одесса, Одеська область
Смерть
20.01.2000
Одесса, Одеська область

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