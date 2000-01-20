Пачева (Бонева) Варвара Степановна
Место рождения
Дата рождения27.04.1913 ст.
Дата смерти20.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1913 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1935
Дочь: Адамович (Пачева) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Пачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Пачева) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Пачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1942
Дочь: Рогожинская (Пачева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Пачев Иван Иванович
Смерть
20.01.2000