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Константинов Андрей Романович

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: Константинов Роман

Мать: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Параскева Михайловна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Константинов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Константинова Параскева Михайловна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Константинова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Константинова Параскева Михайловна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Константинова Васса Андреевна

Мать ребёнка: Константинова Параскева Михайловна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Константинова Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Константинова Параскева Михайловна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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