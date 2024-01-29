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Константинов Роман

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

До 1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Константинов Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Константинов Андрей Романович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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