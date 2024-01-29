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Константинова Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Андрей Романович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Константинов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Константинов Андрей Романович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Константинова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Константинов Андрей Романович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Константинова Васса Андреевна

Отец ребёнка: Константинов Андрей Романович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Константинова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Константинов Андрей Романович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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