Константинова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Константинов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Константинов Андрей Романович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Константинова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Константинов Андрей Романович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Константинова Васса Андреевна
Отец ребёнка: Константинов Андрей Романович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: Константинова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Константинов Андрей Романович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно