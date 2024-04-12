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Жескоспинова Анна Матвеевна

Место рождения

Сухая Речка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Речка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Жескоспинов Иван Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Жескоспинова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Жескоспинов Иван Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Жескоспинова Федора Ивановна

Отец ребёнка: Жескоспинов Иван Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Рождение ребёнка
1756

Сын: Жескоспинов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Жескоспинов Иван Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жескоспинов Иван Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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