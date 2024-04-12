Жескоспинова Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1716
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Жескоспинов Иван Васильевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Жескоспинова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Жескоспинов Иван Васильевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Жескоспинова Федора Ивановна
Отец ребёнка: Жескоспинов Иван Васильевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Рождение ребёнка
1756
Сын: Жескоспинов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Жескоспинов Иван Васильевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
После 1756