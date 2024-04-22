деревня Сухая Речка, деревня Сухая Речка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Сухая Речка

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3453Сухая Речка (Сухореченская), дер.при р. Ирене.121269238252Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Тихановская волость
1201. Сухая Речка (Забегаева, Горная Одина, Могильник, Подгорная), деревня бывшая государственная, при реке Ирене и озз. Макаровом и Нагорном, дворов 112, жителей 523, ча Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347399Сухая Речкадеревня57°19'00"56°53'00"O-40-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Неволинское сельское поселение
57630443146д Сухая Речкадеревня
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