Балчугова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балчугова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Балчугов Александр

Отец ребёнка: Балчугов Демид

Рождение ребёнка
12.02.1905

Сын: Балчугов Василий

Отец ребёнка: Балчугов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балчугов Егор

Отец ребёнка: Балчугов Демид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балчугов Демид

Смерть
Неизвестно
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