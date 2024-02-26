Балчугова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Балчугов Александр
Отец ребёнка: Балчугов Демид
Рождение ребёнка
12.02.1905
Сын: Балчугов Василий
Отец ребёнка: Балчугов Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балчугов Егор
Отец ребёнка: Балчугов Демид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балчугов Демид
Смерть
Неизвестно