Балчугов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Балчугов Демид
Мать: Балчугова Наталья
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Балчугова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балчугов Сергей
Мать ребёнка: Балчугова Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балчугова Парасковья
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермская обл.