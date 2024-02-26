Балчугов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балчугов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Балчугов Демид

Мать: Балчугова Наталья

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Балчугова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балчугов Сергей

Мать ребёнка: Балчугова Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балчугова Парасковья

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермская обл.
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