Балчугов Демид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балчугов Демид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балчугов Пётр

Мать: Балчугова ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Балчугов Александр

Мать ребёнка: Балчугова Наталья

Рождение ребёнка
12.02.1905

Сын: Балчугов Василий

Мать ребёнка: Балчугова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балчугов Егор

Мать ребёнка: Балчугова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балчугова Наталья

Смерть
1920
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