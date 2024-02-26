Балчугов Демид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балчугов Пётр
Мать: Балчугова ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Балчугов Александр
Мать ребёнка: Балчугова Наталья
Рождение ребёнка
12.02.1905
Сын: Балчугов Василий
Мать ребёнка: Балчугова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балчугов Егор
Мать ребёнка: Балчугова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балчугова Наталья
Смерть
1920