Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1864
Дата смерти29.04.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ихо Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Ихо Андрей Павлович
Отец ребёнка: Ихо Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Сын: Ихо Генрих Павлович
Отец ребёнка: Ихо Павел Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1896
Дочь: Курки (Ихо) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Ихо Павел Петрович
Смерть
29.04.1933