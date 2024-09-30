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Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1864

Дата смерти

29.04.1933

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1864

Отец: Раппу Андрей Генрихович

Мать: Раппу (Таатинен) Устинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихо Павел Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Ихо Андрей Павлович

Отец ребёнка: Ихо Павел Петрович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Ихо Генрих Павлович

Отец ребёнка: Ихо Павел Петрович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1896

Дочь: Курки (Ихо) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Ихо Павел Петрович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
29.04.1933

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