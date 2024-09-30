Раппу (Таатинен) Устинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Таатинен) Устинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1860

Муж: Раппу Андрей Генрихович

Рождение ребёнка
16.10.1861

Дочь: (Раппу) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Раппу Андрей Генрихович

Рождение ребёнка
09.11.1862

Сын: Раппу Иван Андреевич

Отец ребёнка: Раппу Андрей Генрихович

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1864

Дочь: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Раппу Андрей Генрихович

Рождение ребёнка
11.11.1866

Дочь: Матикайнен (Раппу) София Андреевна

Отец ребёнка: Раппу Андрей Генрихович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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