Раппу (Таатинен) Устинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
16.10.1861
Дочь: (Раппу) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Раппу Андрей Генрихович
Рождение ребёнка
09.11.1862
Сын: Раппу Иван Андреевич
Отец ребёнка: Раппу Андрей Генрихович
Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1864
Дочь: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Раппу Андрей Генрихович
Рождение ребёнка
11.11.1866
Дочь: Матикайнен (Раппу) София Андреевна
Отец ребёнка: Раппу Андрей Генрихович
Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно