Курки (Ихо) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения11.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1896
Бракосочетание
23.05.1920
Рождение ребёнка
11.05.1922
Дочь: (Курки) Ида Иосифовна
Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
24.10.1923
Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
24.10.1926
Сын: Курки Эйно Иосифович
Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
04.06.1929
Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
26.06.1931
Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович
Смерть
Неизвестно