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Курки (Ихо) Екатерина Павловна

Место рождения

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

11.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1896

Отец: Ихо Павел Петрович

Мать: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
23.05.1920

Муж: Курки Иосиф Захарович

Рождение ребёнка
11.05.1922

Дочь: (Курки) Ида Иосифовна

Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1923

Сын: Курки Вальтер Иосифович

Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1926

Сын: Курки Эйно Иосифович

Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1929

Сын: Курки Вилье Иосифович

Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1931

Сын: Курки Вальтер Иосифович

Отец ребёнка: Курки Иосиф Захарович

Смерть
Неизвестно

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