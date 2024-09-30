Ихо Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИхо Павел Петрович

Ихо Павел Петрович

Место рождения

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

14.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1860

Отец: не указан

Мать: Ихо (Раппу) Анна Ивановна

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Ихо Андрей Павлович

Мать ребёнка: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Ихо Генрих Павлович

Мать ребёнка: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1896

Дочь: Курки (Ихо) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.