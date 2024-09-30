Ихо Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения14.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1860
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Ихо Андрей Павлович
Мать ребёнка: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1895
Сын: Ихо Генрих Павлович
Мать ребёнка: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
11.11.1896
Дочь: Курки (Ихо) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Ихо (Раппу) Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно