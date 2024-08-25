Раимов Камалетдин 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Раимов Камалетдин

Автор
ЮЕ
Ефимова Ю.

мужской, родился 1859

умер Неизвестно

Отец
Раимов ТазетдинНеизвестно г.р.
Мать
ХакимаНеизвестно г.р.
Дети
(Раимова) Мунира1902 г.р.
Раимов Саф1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Раимов Тазетдин

Мать: Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раимова (Нурмухаметова) Хабиба

с. Бик-Утеево, Буинский район

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раимова (Нурмухаметова) Хабиба

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Раимова) Мунира

Мать ребёнка: Раимова (Нурмухаметова) Хабиба

Рождение ребёнка
1903

Сын: Раимов Саф

Мать ребёнка: Раимова (Нурмухаметова) Хабиба

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.