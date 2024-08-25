Раимов Камалетдин
мужской, родился 1859
умер Неизвестно
ОтецРаимов ТазетдинНеизвестно г.р.
МатьХакимаНеизвестно г.р.
Дети
(Раимова) Мунира1902 г.р.
Раимов Саф1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Раимов Тазетдин
Мать: Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раимова (Нурмухаметова) Хабиба
с. Бик-Утеево, Буинский район
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раимова (Нурмухаметова) Хабиба
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Раимова) Мунира
Мать ребёнка: Раимова (Нурмухаметова) Хабиба
Рождение ребёнка
1903
Сын: Раимов Саф
Мать ребёнка: Раимова (Нурмухаметова) Хабиба
Смерть
Неизвестно