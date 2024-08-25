Хакима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1838 г.р.
1842 г.р.
1843 г.р.
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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдрахим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раимов Тазетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раимов Тазетдин

Рождение ребёнка
1838

Сын: Раимов Зиатдин

Отец ребёнка: Раимов Тазетдин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Раимов Галяутдин

Отец ребёнка: Раимов Тазетдин

Рождение ребёнка
1843

Сын: Раимов Яисаутдин

Отец ребёнка: Раимов Тазетдин

Рождение ребёнка
1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раимов Тазетдин

Смерть
Неизвестно

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