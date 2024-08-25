Хакима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдрахим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Раимов Зиатдин
Отец ребёнка: Раимов Тазетдин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Раимов Галяутдин
Отец ребёнка: Раимов Тазетдин
Рождение ребёнка
1843
Сын: Раимов Яисаутдин
Отец ребёнка: Раимов Тазетдин
Рождение ребёнка
1859
Смерть
Неизвестно