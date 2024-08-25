Раимов Тазетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаимов Тазетдин

Раимов Тазетдин

Место рождения

д. Шемяково Тетешский уезд Казанской губ(ныне Апастовский район)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1838 г.р.
1842 г.р.
1843 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раимов Мухамедали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хакима

Рождение ребёнка
1838

Сын: Раимов Зиатдин

Мать ребёнка: Хакима

Рождение ребёнка
1842

Сын: Раимов Галяутдин

Мать ребёнка: Хакима

Рождение ребёнка
1843

Сын: Раимов Яисаутдин

Мать ребёнка: Хакима

Рождение ребёнка
1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хакима

Смерть
1859

Мы используем куки для улучшения работы сайта.