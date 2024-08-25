Раимов Тазетдин
Место рожденияд. Шемяково Тетешский уезд Казанской губ(ныне Апастовский район)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1859
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раимов Мухамедали
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Раимов Зиатдин
Мать ребёнка: Хакима
Рождение ребёнка
1842
Сын: Раимов Галяутдин
Мать ребёнка: Хакима
Рождение ребёнка
1843
Сын: Раимов Яисаутдин
Мать ребёнка: Хакима
Рождение ребёнка
1859
Смерть
1859