Раимова (Нурмухаметова) Хабиба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раимов Загид
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Раимова) Мунира
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1903
Сын: Раимов Саф
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно