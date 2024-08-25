Раимова (Нурмухаметова) Хабиба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раимова (Нурмухаметова) Хабиба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1902 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раимов Загид

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Раимова) Мунира

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1903

Сын: Раимов Саф

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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