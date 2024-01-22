Шевелин Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиОколо 1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоминцева (Шевелина) Е Ильинична
Мать ребёнка: Шевелина Федора Федоровна
Предположительно
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Шевелин Иван Ильич
Мать ребёнка: Шевелина Федора Федоровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Смерть
Около 1749
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист