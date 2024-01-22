Шевелин Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелин Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Около 1749

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1664 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминцева (Шевелина) Е Ильинична

Мать ребёнка: Шевелина Федора Федоровна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Предположительно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелина Федора Федоровна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Шевелин Иван Ильич

Мать ребёнка: Шевелина Федора Федоровна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Смерть
Около 1749
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист

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