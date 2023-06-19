Шевелина Федора Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Шевелин Иван Ильич
Отец ребёнка: Шевелин Илья
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоминцева Е Ильинична
Отец ребёнка: Шевелин Илья
Предположительно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевелин Илья
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область