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Шевелина Федора Федоровна

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Шевелин Иван Ильич

Отец ребёнка: Шевелин Илья

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминцева Е Ильинична

Отец ребёнка: Шевелин Илья

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Предположительно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелин Илья

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 лист
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область