Misiņš (Šmits) Lidija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Misiņš (Šmits) Lidija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Šmits Jānis

Мать: Šmits (Baltiņš) Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Misiņš Janis Valters

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Misiņš Centis

Отец ребёнка: Misiņš Janis Valters

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Misiņš Janis Valters

Смерть
Неизвестно

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