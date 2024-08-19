Misiņš (Šmits) Lidija
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Šmits Jānis
Мать: Šmits (Baltiņš) Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Misiņš Janis Valters
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Misiņš Centis
Отец ребёнка: Misiņš Janis Valters
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Misiņš Janis Valters
Смерть
Неизвестно