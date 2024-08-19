Misiņš Centis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Misiņš Centis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Misiņš Janis Valters

Мать: Misiņš (Šmits) Lidija

Рождение ребёнка
30.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Misiņš (Roga) ?

Рождение ребёнка
23.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Misiņš (Roga) ?

Смерть
Неизвестно

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