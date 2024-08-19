Misiņš Centis
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Misiņš Janis Valters
Мать: Misiņš (Šmits) Lidija
Рождение ребёнка
30.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Misiņš (Roga) ?
Рождение ребёнка
23.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Misiņš (Roga) ?
Смерть
Неизвестно