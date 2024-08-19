Šmits Jānis
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1866
Отец: Šmits Reinis
Мать: Anna
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Misiņš (Šmits) Lidija
Мать ребёнка: Šmits (Baltiņš) Anna
Рождение ребёнка
20.05.1902
Дочь: Zeļčāns (Šmits) Marija Anna
Мать ребёнка: Šmits (Baltiņš) Anna
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Kūla (Šmits) Ina
Мать ребёнка: Šmits (Baltiņš) Anna
Смерть
Неизвестно