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Šmits Jānis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Около 1900 г.р.
1902 г.р.
Около 1904 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1866

Отец: Šmits Reinis

Мать: Anna

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Misiņš (Šmits) Lidija

Мать ребёнка: Šmits (Baltiņš) Anna

Рождение ребёнка
20.05.1902

Дочь: Zeļčāns (Šmits) Marija Anna

Мать ребёнка: Šmits (Baltiņš) Anna

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Kūla (Šmits) Ina

Мать ребёнка: Šmits (Baltiņš) Anna

Смерть
Неизвестно

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