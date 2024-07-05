Кочетова Акилина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1866
Отец ребёнка: Кочетов Андрей Алексеевич
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Роман Петрович Горбунов и крестьянина Николая Филипповича жена Елизавета Трофимовна
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Кочетов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Кочетов Андрей Алексеевич
Смерть
После 1920