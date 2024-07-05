Кочетов Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Кочетов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1866
Мать ребёнка: Кочетова Акилина Савельевна
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Роман Петрович Горбунов и крестьянина Николая Филипповича жена Елизавета Трофимовна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Кочетова Акилина Савельевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Кочетова Акилина Савельевна
Смерть
После 1920