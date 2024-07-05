Кочетов Андрей Алексеевич Около 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочетов Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Кочетов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1866

Сын: Кочетов Семен Андреевич

Мать ребёнка: Кочетова Акилина Савельевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Роман Петрович Горбунов и крестьянина Николая Филипповича жена Елизавета Трофимовна
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кочетов Родион Андреевич

Мать ребёнка: Кочетова Акилина Савельевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кочетов Ананий Андреевич

Мать ребёнка: Кочетова Акилина Савельевна

Смерть
После 1920

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