Станкеева (Копылова) Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амосова (Станкеева) Дина Ивановна
Отец ребёнка: Станкеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елюшкина (Станкеева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Станкеев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1938
Дочь: Семёнова (Станкеева) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Станкеев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно