Станкеева (Копылова) Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкеева (Копылова) Дарья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амосова (Станкеева) Дина Ивановна

Отец ребёнка: Станкеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елюшкина (Станкеева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Станкеев Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станкеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
18.06.1938

Дочь: Семёнова (Станкеева) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Станкеев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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