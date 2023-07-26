Копылов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева (Копылова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глызина (Копылова) Василиса Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкеева (Копылова) Дарья Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова (Копылова) Александра
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Копылов Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Копылов Михаил Ильич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Понамарёва (Копылов) Мотя Ильинична
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно