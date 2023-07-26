Копылов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева (Копылова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глызина (Копылова) Василиса Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкеева (Копылова) Дарья Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова (Копылова) Александра

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Копылов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Копылов Михаил Ильич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Понамарёва (Копылов) Мотя Ильинична

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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