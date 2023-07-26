?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Копылов Иван
Отец ребёнка: Копылов Илья
Иркутская обл. Качугский р-он
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Копылов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Копылов Илья
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Понамарёва Мотя Ильинична
Отец ребёнка: Копылов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Копылов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глызина Василиса Ильинична
Отец ребёнка: Копылов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкеева Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Копылов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Александра
Отец ребёнка: Копылов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копылов Илья