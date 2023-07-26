? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Копылов Иван

Отец ребёнка: Копылов Илья

Иркутская обл. Качугский р-он
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Копылов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Копылов Илья

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Понамарёва Мотя Ильинична

Отец ребёнка: Копылов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Копылов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глызина Василиса Ильинична

Отец ребёнка: Копылов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкеева Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Копылов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Александра

Отец ребёнка: Копылов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Илья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close