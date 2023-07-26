Копылов Иван
Место рожденияИркутская обл. Качугский р-он
Дата рожденияОколо 1909
Дата смерти21.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Копылов Илья
Мать: ?
Смерть
21.09.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Лонна, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Ленинградская обл., Лычковский р-он, д.Лонна западнее 300 м, могила №2, 2 ряд снизу, 1-й с южной стороны