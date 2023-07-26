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Копылов Иван

Место рождения

Иркутская обл. Качугский р-он

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

21.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Копылов Илья

Мать: ?

Смерть
21.09.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Лонна, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Ленинградская обл., Лычковский р-он, д.Лонна западнее 300 м, могила №2, 2 ряд снизу, 1-й с южной стороны

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