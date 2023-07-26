Станкеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.1938

Дочь: Семёнова Елизавета

Мать ребёнка: Станкеева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Станкеева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елюшкина Нина

Мать ребёнка: Станкеева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Станкеева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станкеева Дарья

Смерть
Неизвестно