Зыков Парфен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Зыков Иван Гордеевич
Мать: Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зыкова Степанида Панферовна
Мать ребёнка: Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Зыкова Мария Парфеновна
Мать ребёнка: Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Федосья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Егоровна
Смерть
Неизвестно