Зыков Парфен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Парфен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Зыков Иван Гордеевич

Мать: Настасья Алексеевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зыкова Степанида Панферовна

Мать ребёнка: Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зыков Василий Парфенович

Мать ребёнка: Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Зыкова Мария Парфеновна

Мать ребёнка: Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Зыков Гавриил Парфенович

Мать ребёнка: Федосья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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