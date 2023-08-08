Настасья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Зыков Парфен Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Зыков Климант Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зыков Макар Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Зыков Роман Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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