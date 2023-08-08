Настасья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зыков Макар Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Зыков Роман Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Иван Гордеевич
Смерть
Неизвестно