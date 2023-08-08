Федосья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Егоровна

Федосья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зыкова Степанида Панферовна

Отец ребёнка: Зыков Парфен Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зыков Василий Парфенович

Отец ребёнка: Зыков Парфен Иванович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Зыкова Мария Парфеновна

Отец ребёнка: Зыков Парфен Иванович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Зыков Гавриил Парфенович

Отец ребёнка: Зыков Парфен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Парфен Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close