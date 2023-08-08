Федосья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зыкова Степанида Панферовна
Отец ребёнка: Зыков Парфен Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Зыков Парфен Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Зыкова Мария Парфеновна
Отец ребёнка: Зыков Парфен Иванович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Зыков Парфен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно