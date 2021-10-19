Шевченко (Девальд) Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Девальд) Николай Александрович

Место рождения

Октябрьское, Советский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

23.12.1937

Дата смерти

28.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1937

Отец: Девальд Александр Генрихович

Мать: Шевченко Ефросинья Алексеевна

Октябрьское, Советский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Павлюченко) Елизовета Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.04.1963

Сын: Шевченко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1965

Дочь: Шевченко Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Шевченко (Павлюченко) Елизовета Фёдоровна

Смерть
28.05.1981
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

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