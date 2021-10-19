Шевченко (Девальд) Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения23.12.1937
Дата смерти28.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1963
Сын: Шевченко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1965
Дочь: Шевченко Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Шевченко (Павлюченко) Елизовета Фёдоровна
Смерть
28.05.1981
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область