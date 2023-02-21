Шевченко Ефросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Ефросинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1890 по 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1937

Сын: Шевченко Николай Александрович

Отец ребёнка: Девальд Александр Генрихович

Октябрьское, Советский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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