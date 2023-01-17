Девальд Александр Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1890 по 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1937
Сын: Шевченко Николай Александрович
Мать ребёнка: Шевченко Ефросинья Алексеевна
Октябрьское, Советский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно