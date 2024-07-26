Казаков Мина Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1908
Дата смерти18.02.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1908
Отец: Казаков Терентий
Мать: Казакова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1932
Дочь: Казакова Анна Миновна
Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
23.08.1935
Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Казакова Мария Миновна
Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна
деревня Усушки Чаусского района Могилевской области
Рождение ребёнка
20.02.1941
Дочь: Обухова Мария Миновна
Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
05.12.1946
Рождение ребёнка
26.11.1949
Рождение ребёнка
18.07.1953
Смерть
18.02.1968
д. Усушки, Чаусский район Могилевская область