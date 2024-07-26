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Казаков Мина Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1908

Дата смерти

18.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

1932 г.р.
1935 г.р.
1937 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1908

Отец: Казаков Терентий

Мать: Казакова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
12.07.1932

Дочь: Казакова Анна Миновна

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
23.08.1935

Сын: Казаков Федор Минович

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Казакова Мария Миновна

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна

деревня Усушки Чаусского района Могилевской области
Рождение ребёнка
20.02.1941

Дочь: Обухова Мария Миновна

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
05.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
26.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
18.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Федоровна

Смерть
18.02.1968
д. Усушки, Чаусский район Могилевская область

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